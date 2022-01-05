После акций протеста в Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода

Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Жанаозен на западе Казахстана главу газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова.

Как сообщает "Казинформ", Тулепова обвиняют в том, что он без конкретной причины поднял цену на сниженный газ.

В отношении задержанного начато досудебное расследование.

Правоохранители убеждены: Тулепов виноват в массовых беспорядках, которые прошли в первые дни нового года в двух городах Мангистауской области — Жанаозене и Актау. Чуть позже протесты начались и в других населённых пунктах.

Затем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выполнить требование протестующих по снижению стоимости газа. В среду, 5 января, он также отправил в отставку правительство республики, обвинив его в создании конфликтной ситуации.

Кроме того, Токаев выступил с обращением и попросил, чтобы жители Казахстана проявили благоразумие и перестали участвовать в незаконных акциях протеста.

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