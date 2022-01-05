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Автор Ольга Лебедева

Киевский политолог уверен: Путин гонит финнов в НАТО

Мир

В своей борьбе за Украину Кремль забыл, что вокруг России есть и другие страны, которые не входят в военные союзы. Например, Финляндия.

Киевский политолог уверен: Путин гонит финнов в НАТО

На это "обратил внимание" киевский политолог, специализирующийся на вопросах Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский.

На размышления о далёкой от Украины Финляндии его натолкнуло предновогоднее обращение президента Саули Нийнистё, который, помимо прочего, заявил, что требования России о нерасширении НАТО противоречат порядку обеспечения сложившейся европейской безопасности и затрагивают интересы финнов.

"Финляндия сохраняет за собой право в любой момент, не спрашивая ни у кого разрешения, подать заявку на вступление в Североатлантический альянс", — сообщила позднее финская премьер-министр Санна Марин.

С чего бы вдруг?

"А ведь совсем недавно Финляндию приводили в пример как страну, которая десятилетиями тесно сотрудничала с СССР и не вступала в НАТО, сохраняя при этом независимость. Что же изменилось?", — задался вопросом Преображенский.

Он напомнил, что ещё в начале декабря Нийнистё рассуждал о необходимости учитывать интересы России и рекомендовал руководству НАТО прислушаться к мнению экспертов и политиков, в том числе председателя Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, которые советовали Киеву брать пример с Финляндии, которая входит в ЕС, но не вступила в НАТО.

"Всё изменил российский ультиматум коллективному Западу, который, кроме требований предоставить гарантии безопасности, включал в себя и пункт о запрете на расширение НАТО в будущем. В Кремле сконцентрировались на Украине, нацелившись на переговоры с НАТО и США, и решив игнорировать Евросоюз и страны, которые сейчас не являются членами альянса, но расположены в непосредственной близости от России.

Финны просто не могли спокойно смотреть на то, что происходит. Для них расширение "зоны безопасности" России в том виде, как это предлагает Кремль, означает отказ от собственной безопасности, возвращение в подчинённое положение, в котором страна находилась во времена СССР, когда Москва могла запретить Хельсинки принять план Маршалла или вступить в Европейское экономическое сообщество" — пишет он в статье, опубликованной на сайте dw.com.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато киев финляндия
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