На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности

Белоруссия сегодня на всех картах НАТО обозначена, как территория, представляющая "серьёзную брешь" в европейской безопасности, откуда идёт прямая угроза не только для стран Скандинавии и центральной Европы, но и всему Балканскому региону.

Об этом в эфире ТК "Прямой" рассказал экс-посол Украины в Минске. Впрочем, у Романа Бессмертного, как оказалось, есть рецепт, который обезопасит членов альянса и, заодно, "прикроет тыл" Незалежной.

По словам дипломата, необходимо "срочно" усилить "Люблинский треугольник" (это организация президентов Литвы, Польши и Украины), самопровозглашенным "лидером белорусской нации" Светланой Тихановской, чтобы "впрок обеспечить белорусское присутствие в альянсе".

Бессмертный уверен: привлечение в "треугольник" "президента Светы" станет "чётким сигналом Кремлю поумерить свои имперские амбиции":

"Для Киева сегодня очень важно, чтобы в "Люблинском треугольнике", где сидят президенты Литвы, Польши и Украины, периодически появлялась Тихановская как законно избранный президент Белоруссии. И этот президент готов действовать сразу, как только кремлёвскую лапу уберут с Белоруссии", — поделился придумкой экс-посол.