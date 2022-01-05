EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности

Мир

Белоруссия сегодня на всех картах НАТО обозначена, как территория, представляющая "серьёзную брешь" в европейской безопасности, откуда идёт прямая угроза не только для стран Скандинавии и центральной Европы, но и всему Балканскому региону.

На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности

Об этом в эфире ТК "Прямой" рассказал экс-посол Украины в Минске. Впрочем, у Романа Бессмертного, как оказалось, есть рецепт, который обезопасит членов альянса и, заодно, "прикроет тыл" Незалежной.

По словам дипломата, необходимо "срочно" усилить "Люблинский треугольник" (это организация президентов Литвы, Польши и Украины), самопровозглашенным "лидером белорусской нации" Светланой Тихановской, чтобы "впрок обеспечить белорусское присутствие в альянсе".

Бессмертный уверен: привлечение в "треугольник" "президента Светы" станет "чётким сигналом Кремлю поумерить свои имперские амбиции":

"Для Киева сегодня очень важно, чтобы в "Люблинском треугольнике", где сидят президенты Литвы, Польши и Украины, периодически появлялась Тихановская как законно избранный президент Белоруссии. И этот президент готов действовать сразу, как только кремлёвскую лапу уберут с Белоруссии", — поделился придумкой экс-посол.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато европа украина белоруссия роман бессмертный светлана тихановская
Новости
С улиц Алма-Аты после протестов увозят сгоревшие машины и гильзы от боеприпасов
Токаев поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин
Лео Бокерия раскрыл "местожительство" души
На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности
FT: Евросоюз не может быть наблюдателем в переговорах по безопасности с РФ
Врач Токарев: "омикрон" может начать циркулировать бесконечно
Депутат Фёдоров назвал "советские" территории, которые вернутся в состав России
В Костроме задержали мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
В Казахстане силовики начали блокировать связь и интернет
Токаев начал раздавать портфели в новом кабмине "проверенным товарищам"
Последние материалы
На Украине считают Тихановскую важным ингредиентом европейской безопасности
FT: Евросоюз не может быть наблюдателем в переговорах по безопасности с РФ
Врач Токарев: "омикрон" может начать циркулировать бесконечно
Депутат Фёдоров назвал "советские" территории, которые вернутся в состав России
В Костроме задержали мужчин, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки
В Казахстане силовики начали блокировать связь и интернет
Токаев начал раздавать портфели в новом кабмине "проверенным товарищам"
Политолог объяснил, почему Россия не долна обижаться на экс-республики СССР
Токаев отправил в отставку правительство Казахстана
Запасов газа в Европе осталось максимум на пару месяцев - Bloomberg
Популярное
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде

Десятки молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик страдают от загадочного неврологического заболевания.

Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Мир. Новости мира
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Мир. Новости мира
Политолог: протесты в Казахстане показали, в чём уязвимость властей страны
Любовь Степушова В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича? Любовь Степушова Ирина Шлионская Почему люди вдруг начинают говорить с иностранным акцентом? Ирина Шлионская Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов
Бывший СССР
В Казахстане идёт майдан. Токаев пойдёт путём Лукашенко или Януковича?
Мир. Новости мира
В Казахстане к протестующим против высоких цен на газ направили военную технику
Украинский политолог объяснил, как Зеленского занесло в кресло президента
Мир. Новости мира
Украинский политолог объяснил, как Зеленского занесло в кресло президента
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников