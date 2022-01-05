FT: Евросоюз не может быть наблюдателем в переговорах по безопасности с РФ

Представители Евросоюза не хотят выступать в качестве нейтральных наблюдателей в переговорном процессе по гарантиям безопасности. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Переговоры России и США пройдут 10 января в Женеве.

Кроме того, предложения РФ по гарантиям безопасности дипломаты также обсудят 12 января на заседании Совета Россия — НАТО в Брюсселе и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.

"Евросоюз не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах", — цитирует FT Борреля.

В декабре 2021 года РФ направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. Москва требует, чтобы западные партнёры отказались от дальнейшего продвижения Североатлантического альянса на восток, а также от планов по присоединению к блоку Украины.

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