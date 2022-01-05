В Казахстане силовики начали блокировать связь и интернет

На фоне массовых протестов, местами переходящих в беспорядки, в Казахстане отмечаются перебои с интернетом и мобильной связью. В частности, фиксируются нарушения в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp.

По информации местных СМИ, технические сбои наблюдаются на всей территории республики.

Крупнейший казахстанский сотовый оператор — компания Kcell — распространила сообщение, что "компетентные органы" проводят мероприятия по приостановлению работы сетей связи "в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

Отмечается, что действуют силовики "пока" в рамках закона Казахстана "О связи" сбои в работе мессенджеров. Также сообщается о проблемах с мобильным интернетом и связью в Алма-Ате.

Напомним, в массовых протестах, вспыхнувших в Казахстане 2 января и не прекращающихся по сей день, политологи видят "разворот майданного сценария". Президент уже ввёл режим ЧП в двух регионах и распустил кабмин.