По причине морозной погоды запасов газа в Европе хватит максимум на два месяца, подсчитал Bloomberg.
По мнению аналитиков издания, предпосылок к газовому кризису было две:
"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.
На этот сакраментальный вопрос Bloomberg ответил Массимо Ди Одоардо, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie.
По его словам, единственный выход — увеличить закупку газа у России, запустив газопровод "Северный поток-2":
"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — цитирует его слова издание.
К слову, напомним, что в ЕС уже далеко не все уверены, что Россия готова пойти на любые условия, лишь бы запустить СП-2:
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