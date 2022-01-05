Запасов газа в Европе осталось максимум на пару месяцев - Bloomberg

По причине морозной погоды запасов газа в Европе хватит максимум на два месяца, подсчитал Bloomberg.

По мнению аналитиков издания, предпосылок к газовому кризису было две:

переход к возобновляемым источникам энергии — не рассчитывали, что ветер и солнце могут подвести,

снижение собственной добычи природного газа.

"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.

Что делать?

На этот сакраментальный вопрос Bloomberg ответил Массимо Ди Одоардо, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie.

По его словам, единственный выход — увеличить закупку газа у России, запустив газопровод "Северный поток-2":

"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — цитирует его слова издание.

К слову, напомним, что в ЕС уже далеко не все уверены, что Россия готова пойти на любые условия, лишь бы запустить СП-2:

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