Президент Казахстана насторожил политологов заявлением, что власть не падёт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января выступил с видеообращением к участникам акций протестов, которые охватили многие крупные города страны.

Он призвал "дорогих соотечественников" проявиться благоразумие и "не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности".

По словам Касым-Жомарта Токаева, власть в Казахстане не падет, но "нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", — подчеркнул президент Казахстана.

Протесты в Казахстане начались в городе Жанаозен Мангистауской области (на западе страны). Поводом стало резкое повышение цены на сжиженный природный газ, практически в два раза.

Правда, 4 января правительственная комиссия объявила о том, что цены будут снижены и зафиксированы на уровне, который даже ниже прошлогоднего. Но касалось это только Мангистауской области, а протесты охватили уже и другие регионы Казахстана.

Наряду с экономическими, стали звучать и политические требования. В том числе относительно того, чтобы предыдущий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отказался от тех властных полномочий, что у него ещё есть.

Как отметили авторы telegram-канала "Россия в глобальной политике", комментируя обращение президента Казахстана к митингующим, "вообще, само допущение, что власть может пасть, даже с резким отрицанием, это уже довольно дурной признак".

Стоит добавить, что в казахстанских городах наблюдается отключение популярных мессенджеров. Поступают также сообщения о столкновениях демонстрантов с полицией.