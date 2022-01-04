Генсекретарь НАТО назвал главную тему заседания с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил главную тему предстоящего заседания совета России-НАТО. Об этом он написал в своём Twitter.

Он отметил, что на повестке дня — вопросы, которые связаны с европейской безопасностью. По его мнению, особенно волнующей темой является ситуация на и вокруг Украины.

Кроме того, Столтенберг внёс в список тем — вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков.

Ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года. Об этом сказали в пресс-сдужбе альянса. Уточняется, что заседание созвал Столтенберг. В его заявлении по этой теме говорится, что диалог между сторонами должен строиться на взаимовыгодной основе.

Также появилась информация о том, что российское дипведомство на встрече будет представлять заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко.

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