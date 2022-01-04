Эксперт: на внеочередном заседании глав МИД НАТО не будет ничего чрезвычайного

Председатель Совета ПИР-Центра и кандидат военных наук Евгений Бужинский прокомментировал предстоящую внеочередную встречу глав МИД стран-членов НАТО 7 января, сообщает РИА Новости.

По его мнению, это подготовка к 12 января, когда пройдёт заседание Совета Россия-НАТО.

"Сейчас им, наверное, нужно согласовать свои позиции, обсудить вопросы. Думаю, что виртуальное заседание 7 января как раз с этим и будет связано. Ничего чрезвычайного там быть не может", — поделился своим мнением эксперт.

Ранее стало известно, что 7 января главы МИД стран-членов НАТО соберутся на внеочередное заседание, которое пройдёт в виртуальном формате. Встреча будет посвящена наращиванию военного присутствия России возле границы с Украиной. Об этом сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в своём аккаунте в Twitter.

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