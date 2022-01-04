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Автор Валентина Севрюгина

На Украине заговорили о потере безвизового режима с ЕС из-за мигрантов

Мир

Глава миграционной службы Украины Наталия Науменко заявила, что страна может потерять безвизовый режим со странами Евросоюза из-за текущего миграционного кризиса в Белоруссии, сообщает РБК-Украина.

На Украине заговорили о потере безвизового режима с ЕС из-за мигрантов

Она отметила, что все понимают, что их цель — не Украина, а Европа. Однако, по её мнению, на этом фоне существуют определённые риски, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции. При этом Науменко сказала о том, что пока Украину обходит миграционный кризис.

"Украина и без учёта миграционного кризиса на белорусско-польской границе является интересной и привлекательной страной для мигрантов. Это обязательно следует учитывать и действовать всегда оперативно, принимая во внимание быстрые изменения в миграционных процессах", — подытожила она.

Ранее белорусские силовики произвели выстрелы на польско-белорусской границе. Об этом сообщила Погранстража Польши. Представитель ведомства Анна Михальская проинформировала, что на совместной границе Польши и Белоруссии произошёл тревожный инцидент.

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Евросоюз тормозит безвизовый режим для Украины
Автор: Валентина Севрюгина, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина евросоюз
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