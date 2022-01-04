Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик

Российский сенатор Алексей Пушков назвал США карточным домиком, который разваливается на глазах. Он заявил, что в Америке окончательно рухнул прежний образ правового прозрачного демократического государства.

Сенатор написал в своём Telegram-канале, что американскому лидеру Джо Байдену уже не удастся восстановить имидж США, который был разрушен после выборов в 2020 году. По его мнению, образ американской демократии всегда был ложным, однако сейчас ситуация значительно усугубилась.

"В свете разоблачений о массовом разворовывании помощи пострадавшим от ковида Америка выглядит как распадающийся "карточный домик". Одноимённый сериал "The House of Cards" был как раз об этом — о глянцевой видимости и о скрытой за ней сущности — весьма неприглядной", — написал он в публикации.

Ранее Пушков заявил, что Байден не спешит с введением санкций против РФ, поскольку не желает тем самым дать Москве "свободу рук во внешней политике". По его словам, в настоящее время у Вашингтона остались в распоряжении лишь крайне жёсткие меры воздействия на Москву, следствием применения которых может стать разрыв отношений между РФ и США.

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