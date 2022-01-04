В США рассказали, как принудить РФ и Китай уважать Байдена

Экс-спичрайтер бывшего американского президента Джорджа Буша-младшего Уильям Макгерн заявил, что власти США должны оказать давление на Иран, чтобы Россия и Китай начали воспринимать Вашингтон серьёзно. Сейчас же лидер страны Джозеф Байден не является авторитетом среди глав государств, подчеркнул журналист.

"У Байдена есть не только отличная возможность предотвратить появление ядерной бомбы у Тегерана, но и заставить президента России Владимира Путина и главу КНР Си Цзиньпиня дважды подумать, прежде чем предпринимать действия на международной арене", — заявил Макгерн в статье The Wall Street Journal.

По словам журналиста, на сегодняшний день американские власти не могут повлиять на Москву и Пекин. Этот факт демонстрирует отсутствие уважения к Байдену со стороны ведущих политиков, пояснил Макгерн. Он предложил направить в Израиль военную помощь, чтобы армия страны атаковала стратегически важные для Ирана объекты, в том числе хранилища нефти.

Ранее в альянсе НАТО подтвердили данные о проведении заседания Совета Россия — НАТО 12 января этого года. Мероприятие организовал генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг. В сообщении объединения подчеркнули, что переговоры между Москвой и НАТО должны состоятся по принципу взаимности.

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