Китай назвал темы, которые должны обсудить выступающие против ядерной войны

В МИД КНР назвали темы, которые должны обсудить страны, выступающие против ядерной войны. Об этом заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, обсуждать надо не только ядерное вооружение.

"По нашему мнению, стратегическая стабильность не ограничивается ядерным вооружением. Новейшие технологии, противоракетная оборона, космос и искусственный интеллект — всё это оказывает непосредственное воздействие на глобальную стратегическую стабильность", — приводит MK.RU слова Фу Цуна.

3 января совместное заявление выпустили Россия, Китай, США, Великобритания и Франция. В нём говорится о том, что нельзя допустить ядерную войну. Представители пяти стран отметили, что сохраняют свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

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