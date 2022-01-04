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Автор Олеся Киреева

Жители Великобритании призвали не угрожать России

Мир

Читатели The Telegraph критично отозвались на призыв депутата британского парламента Роберта Дженрика возглавить антироссийское движение европейских стран.

Жители Великобритании призвали не угрожать России

Как пишет РИА Новости, в статье политик предлагает Европейским странам объединиться и ввести жесткие ограничения против экономики РФ.

Читатели высказались против этого. Они отметили, что британская армия находится на уровне развития 1820-х годов.

"У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта", — написал пользователь под ником Heinz Guderian.

"Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху", — написал Simon Long.

Другие читатели призвали власти страны заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева. Некоторые из них обвинили США, ЕС и ООН в задуманной провокации Кремля.

"Они выстраивают армию на её границе, в то время как Россия остается в пределах своих границ и занимается своими делами", — убежден Jude James.

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Великобритания хочет сблизиться с США
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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