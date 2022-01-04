Читатели The Telegraph критично отозвались на призыв депутата британского парламента Роберта Дженрика возглавить антироссийское движение европейских стран.

Как пишет РИА Новости, в статье политик предлагает Европейским странам объединиться и ввести жесткие ограничения против экономики РФ.

Читатели высказались против этого. Они отметили, что британская армия находится на уровне развития 1820-х годов.

"У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта", — написал пользователь под ником Heinz Guderian.

"Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху", — написал Simon Long.