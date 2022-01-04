Читатели The Telegraph критично отозвались на призыв депутата британского парламента Роберта Дженрика возглавить антироссийское движение европейских стран.
Как пишет РИА Новости, в статье политик предлагает Европейским странам объединиться и ввести жесткие ограничения против экономики РФ.
Читатели высказались против этого. Они отметили, что британская армия находится на уровне развития 1820-х годов.
"У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта", — написал пользователь под ником Heinz Guderian.
"Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху", — написал Simon Long.
Другие читатели призвали власти страны заниматься внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева. Некоторые из них обвинили США, ЕС и ООН в задуманной провокации Кремля.
"Они выстраивают армию на её границе, в то время как Россия остается в пределах своих границ и занимается своими делами", — убежден Jude James.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?