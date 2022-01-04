Украинский политолог объяснил, как Зеленского занесло в кресло президента

Победа успешного комика Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине хоть и стала неожиданностью для многих, но случайностью никак не была. "Явлению" нового президента предшествовала целая череда предпосылок.

Каких именно — в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кость Бондаренко, директор Фонда "Украинская политика".

По его словам, первое и главное, что "сыграло на Зеленского" — события 2014-2019 годов, во время которых все "известные Незалежной" политики дискредитировали себя:

уровень их поддержки не превышал 15-20%;

они держались за кусочек "своего электората", боясь окончательно потерять "и его".

"Когда появился Владимир Зеленский, у людей забрезжила надежда на то, что он — не имеющий к политике никакого отношения — станет тем самым чистым листом, с которого начнётся новая Украина. Плюс — многие отождествляли актёра с сыгранным им героем сериала "Слуга народа" — идеальным с точки зрения народа президентом", — говорит политолог.

Он же напоминает, что большая часть украинцев голосовала не за Зеленского, а против Порошенко. А ещё надеялись, что "новичок" в политике приведёт с собой в неё "новых людей" с "незамыленным взглядом и мыслями"

"Очень многие сегодня разочаровались в "новых лицах", потому что поняли, что быть абсолютно новым лицом в политике — это еще не гарантия успеха и эффективности. Сегодня есть запрос на новые лица, которые еще не были в политике, но которые уже доказали свою состоятельность как бизнесмены, как руководители предприятий или как мэры городов.

Необходимо, чтобы они предъявили некую историю успеха, чтобы им поверили", — говорит Бондаренко, поясняя, почему "песенка президента Зеленского спета" и "второй срок ему не светит никак".

К слову, напомним, что запрос на "новые лица" в политике на Украине был на самом деле серьёзным: участвовать в президентских выборах предлагали не только шоумену Зеленскому:

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