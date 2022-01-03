В Эстонии заявили, что Россия представляет опасность для европейского континента

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет сказал, что безопасность европейского континента — в опасности из-за "восточного соседа ЕС", сообщает РИА Новости.

С таким заявлением политик выступил на церемонии памяти павших в войне за независимость и в честь сто второй годовщины заключения перемирия между Эстонской Республикой и Советской Россией.

По мнению эстонского министра обороны, этот "восточный сосед" Европейского союза не хочет жить сам и не позволять другим жить в мире и демократии.

"Другие страны для него — это просто территории, которые представляют ценность для завоевания", — заявил Лаанет.

Кроме того, он отметил, что Эстония имеет сильных союзников, поэтому ей не придётся отстаивать себя в одиночку.

Ранее появилась информация, что шестого января в Москве пройдёт встреча в "нормандском формате". Известно, что украинский кризис будут обсуждать без представителей Киева.

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