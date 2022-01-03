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Автор Евгения Васильева

В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева

Мир

Шестого января в Москве пройдёт встреча в "нормандском формате". Заместитель руководителя администрации российского президента Дмитрий Козак встретится с французскими и немецкими коллегами.

В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева

По данным источника ТАСС, переговоры организовали российские власти. В беседе, поимимо Козака, примут участие:

  • советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плётнер,
  • советник французского лидера по вопросам дипломатии Эммануэль Бонн.

"Германия и Франция дали понять, что предложение (о диалоге. — Прим. ред.) актуально до сих пор. Украинский кризис можно решить лишь дипломатией", — подчеркнул представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Также он прокомментировал сообщения СМИ о намерении канцлера Олафа Шольца встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы запустить "новое начало" в отношениях Москвы и Берлина. Как заявил Хебештрайт, пока говорить о вероятных переговорах слишком рано.

Ранее в Bild рассказали, что Шольц планирует взять под личный контроль диалог между Россией и Германией. Особенно канцлера волнуют темы Украины и поставок газа, отметили источники. По их данным, Плётнер две недели занимался подготовкой к беседе лидеров в январе.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия москва франция украина германия олаф шольц дмитрий козак владимир путин
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