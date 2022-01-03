Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС

"Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на доминирование "Газпрома" на газовом рынке ЕС

Жалоба компании "Нафтогаз Украины" на доминирующее положение "Газпрома" на европейском газовом рынке поступила в Еврокомиссию. Об этом 3 января сообщил представитель Еврокомиссии Тим МакФи.

"Мы получили жалобу. Мы рассмотрим её в соответствии с нашими стандартными процедурами", — цитирует МакФи "Интерфакс".

В декабре "Нафтогаз Украины" направил в Еврокомиссию жалобу на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа.

В жалобе глава украинской компании Юрий Витренко заявил о резком уменьшении российским холдингом продаж газа на европейском спотовом рынке на фоне растущего спроса. Кроме того, Витренко обвинил "Газпром" в ограничении возможностей других компаний поставлять дополнительные объёмы газа в ЕС.

В связи с этим "Нафтогаз" подал в Генеральный директорат по конкуренции ходатайство о немедленном принятии мер, которые будут способствовать нормализации ситуации.

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