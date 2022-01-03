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Автор Юлия Миленина

Der Tagesspiegel: Путин и Байден принимают решения "за спиной" Евросоюза

Мир

Телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом заставили Евросоюз "почувствовать себя исключённым" из обсуждения мировой повестки, сообщает Der Tagesspiegel.

Der Tagesspiegel: Путин и Байден принимают решения "за спиной" Евросоюза

По информации издания, Европа практически не участвует в переговорном процессе по поводу конфликтной ситуации вокруг Украины и гарантий безопасности, хотя власти США регулярно заявляют о сотрудничестве с ЕС.

"Мы не хотим быть зрителями, за спинами которых принимают решения", — сказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед разговором Путина и Байдена.

Евродипломаты требуют включить ЕС в переговоры о мировой безопасности. В публикации отмечается, что Евросоюз действительно заинтересован в этом.

В ночь на 31 декабря состоялся очередной разговор Путина и Байдена, в ходе которого глава США пригрозил Кремлю "масштабными санкциями" в случае агрессивных действий на Украине.

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