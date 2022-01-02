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Автор Светлана Нерадовская

На премьер-министра Гаити было совершено покушение

Мир

В отношении премьер-министра Гаити Ариэля Анри было совершено покушение. Инцидент с перестрелкой произошёл во время торжеств по случаю Дня независимости страны. О произошедшем сообщает РИА Новости.

На премьер-министра Гаити было совершено покушение

На сайте местного телеканала VTV сообщили о стрельбе, которая была открыта в соборе города Гонаив. В результате перестрелки есть раненые и один погибший, но сам премьер-министр не пострадал.

По информации телеканала, Ариэль Анри получил предупреждение от местной вооружённой банды о том, что ему лучше воздержаться от поездки в Гонаив.

После попытки покушения руководство страны отказалось от проведения прочих мероприятий в честь отмечания независимости Гаити от Франции.

Покушение на премьер-министра стало ещё одним признаком нарастающего в стране кризиса в области государственной безопасности и управления после того, как 7 июля 2021 года в своём доме был зверски убит президент Гаити Жовенель Моиз.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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