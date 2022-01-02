Скандал в Ирландии: премьер обвинил оппозицию в... недостаточной критике Путина

В Ирландии политические дебаты вышли на новый уровень. Премьер-министр Михол Мартин раскритиковал оппозиционную партию "Шинн Фейн" и ее председателя Мэри Лу Макдональд за то, что они якобы поддерживают Россию и президента Владимира Путина.

"Меня поражает, что, выступая в парламенте перед Европейским советом, члены "Шинн Фейн" промолчали по поводу масштабного наращивания российских вооруженных сил на границе с Украиной", — цитирует издание The Irish Times слова Мартина.

По словам премьер-министра, необычен также и тот факт, что "Шинн Фейн" за последние несколько лет "никогда не критиковали Россию". По его мнению, партия "в глубине души выступает против Европейского Союза", сообщает РИА "Новости".

Сам Михол Мартин возглавляет либеральную партию "Фианна Файл" ("Солдаты судьбы"). На выборах в 2020 году эта партия заняла первое место по числу полученных голосов.

Партия "Шинн Фейн" ("Мы сами") выступает за единую Ирландию и придерживается социалистической ориентации. Является второй по числу депутатов партией в нижней палате ирландского парламента.