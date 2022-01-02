Путин и Эрдоган обсудили по телефону предложения РФ по гарантиям безопасности

Предложения Москвы по гарантиям безопасности стали одной из тем состоявшегося 2 января телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган обсудили проблемы урегулирования в Сирии и Ливии, а также ситуацию в Закавказье.

Одной из тем разговора глав двух государств стали итоги двустороннего сотрудничества.

Сообщается, что Путин и Эрдоган подтвердили стремление к дальнейшей активизации партнёрства двух стран, обменялись поздравлениями в связи с Новым годом и договорились продолжать личные контакты.

Напомним, 17 декабря российским МИДом были опубликованы проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Предварительно, 15 декабря, эти документы передали американской стороне и альянсу.

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