Предложения Москвы по гарантиям безопасности стали одной из тем состоявшегося 2 января телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Были затронуты и международные темы, включая известные предложения о выработке юридически оформленных договорённостей, гарантирующих безопасность Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Путин и Эрдоган обсудили проблемы урегулирования в Сирии и Ливии, а также ситуацию в Закавказье.
Одной из тем разговора глав двух государств стали итоги двустороннего сотрудничества.
Сообщается, что Путин и Эрдоган подтвердили стремление к дальнейшей активизации партнёрства двух стран, обменялись поздравлениями в связи с Новым годом и договорились продолжать личные контакты.
Напомним, 17 декабря российским МИДом были опубликованы проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Предварительно, 15 декабря, эти документы передали американской стороне и альянсу.
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