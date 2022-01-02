Политолог Карасев: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"

Незалежная одновременно теряет капитал и рабочую силу, заявил украинский политолог Вадим Карасёв. По его словам, власти "убили" экономику и она упала до "африканского" уровня.

Кроме того, политолог с горечью констатировал, что на Украине осталось несколько экономических направлений.

"Мы единственная, уникальная страна — у нас капитал утекает, и рабочая сила… Я уже не говорю, что у нас демография — европейское старейшее население, экономика африканская. Мы же убили сложную экономику. Она у нас простая, монопрофильная — зерно, соя, кукуруза. Чемпионы по кукурузе", — посетовал Карасёв в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Карасёва, в Незалежной отсутствует чёткая экономическая доктрина и люди вынуждены уезжать работать за рубеж, чтобы хоть как-то выжить.

"Даже при COVID12 миллиардов заробитчане перечислили на Украину… Простые украинцы поедут в Польшу, в Финляндию, в Германию и так далее. Но они там просто остаются уже. Раньше они возвращались, а сейчас они не верят", — резюмировал политолог.

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