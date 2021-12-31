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Автор Евгения Васильева

В РФ раскритиковали объявление сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата

Мир

Власти Косово решили выслать российского работника миссии ООН, объявить его персоной нон грата, поскольку решили "выслужиться" перед Западом, заявили представители посольства РФ в Сербии. Соответствующее сообщение дипломаты опубликовали в социальных сетях. 

В РФ раскритиковали объявление сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата

"Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", — подчеркнули на официальной странице посольства в Facebook.

По мнению дипломатов, подобное поведение Приштины является антироссийским и противоречит правилам ООН. Данную провокацию совершили, чтобы получить одобрение "западных менторов", отметили послы. Вместе с этим они обратились к администрации региона в ООН и попросили создать безопасные условия для работников из РФ.

Ранее глава МИД самопровозглашённой республики Косово Доника Гервала назвала сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата. По информации политика, сотрудник нарушал национальную безопасность государства и распространял негативное влияние Москвы, которая пытается уничтожить достижения Косово, а также:

  • США,
  • военно-политического блока НАТО,
  • Европейского союза.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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