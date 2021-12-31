В РФ раскритиковали объявление сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата

Власти Косово решили выслать российского работника миссии ООН, объявить его персоной нон грата, поскольку решили "выслужиться" перед Западом, заявили представители посольства РФ в Сербии. Соответствующее сообщение дипломаты опубликовали в социальных сетях.

"Исходим из того, что в соответствии с международным правом и центральной для косовского урегулирования резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, оно не имеет никаких правовых последствий", — подчеркнули на официальной странице посольства в Facebook.

По мнению дипломатов, подобное поведение Приштины является антироссийским и противоречит правилам ООН. Данную провокацию совершили, чтобы получить одобрение "западных менторов", отметили послы. Вместе с этим они обратились к администрации региона в ООН и попросили создать безопасные условия для работников из РФ.

Ранее глава МИД самопровозглашённой республики Косово Доника Гервала назвала сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата. По информации политика, сотрудник нарушал национальную безопасность государства и распространял негативное влияние Москвы, которая пытается уничтожить достижения Косово, а также:

США,

военно-политического блока НАТО,

Европейского союза.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.