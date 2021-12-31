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Автор Любовь Степушова

Эксперт: Эрдоган не нужен как посредник ни России, ни Украине

Мир

Реджепу Эрдогану нужно сначала разобраться с Турцией, а потом уже предлагать посредничество в отношениях между Россией и Украиной, считает эксперт Сергей Демиденко.

Эксперт: Эрдоган не нужен как посредник ни России, ни Украине

Турция настойчиво предлагает посредничество России и Украине

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил в пятницу, 31 декабря, что, учитывая хорошие отношения Анкары и с Россией, и с Украиной, она готова сыграть роль в деэскалации ситуации.

Калын призвал обе стороны "как можно скорее снизить уровень напряжённости, чтобы предпринимать необходимые шаги для предотвращения военного конфликта в Донбассе", и отметил, что Турция и президент Реджеп Эрдоган готовы "сыграть роль в этом процессе, внести свой вклад", цитирует политика "Интерфакс".

Это не первое подобное предложение, отметил в комментарии для Pravda.Ru доцент Института общественных наук РАНХиГС Сергей Демиденко.

По его словам, это посредничество Москве не нужно хотя бы потому, что в ситуации участвуют гораздо более весомые игроки, например, США.

Эрдоган компенсирует провалы во внутренней политике риторикой во внешней

Настойчивые предложения Анкары эксперт связывает с возможностью в области внешней политики компенсировать потери во внутренней.

"Все эти приключения, которые пережила в последнее время лира, её курс, — это было создано руками Эрдогана, который почему-то решил, что помимо того, что он великий политик, он ещё и великий экономист, финансист", — сказал Pravda.Ru Сергей Демиденко.

Эксперт уточнил, что с 2013 года экономика Турции находится в кризисе и продолжает падать, а Эрдоган берёт всё больше полномочий, в том числе экономических, и для "некоторой компенсации своих неудач пытается разыгрывать внешнеполитическую карту".

Сначала Эрдогану надо разобраться с Турцией

По словам Сергея Демиденко, Реджеп Эрдоган "всё время населению показывает", что он великий правитель, что Турция — великая держава, но ни России, ни Украине его посредничество "совершенно не нужно".

"Во-первых, Эрдогану нужно разобраться со своей страной сначала, а потом уже предлагать посредничество. Во-вторых, это вне зоны интересов Турции. Всё-таки зона интересов Турции, если мы говорим о политике, это Ближний Восток, это взаимоотношения с государствами Персидского залива, это Сирия, Иран. Поэтому это заявление популистского толка, направленное скорее внутрь страны, нежели чем вовне", — подчеркнул Сергей Демиденко.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 1 декабря, что президент Эрдоган может быть посредником в российско-украинских отношениях, но при определённых условиях.

"Если Эрдоган может использовать своё влияние для того, чтобы побудить Киев начать выполнять свои обязательства — по минскому комплексу мер, договорённостям Парижа, то это можно будет только приветствовать", — отметил официальный представитель президента РФ.

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Автор: Любовь Степушова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы турция украина дмитрий песков сергей демиденко минские соглашения
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