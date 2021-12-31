Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью Pravda.Ru рассказал, как будут развиваться отношения России и альянса НАТО.
"Если отношения будут ухудшаться, то для России будет ухудшаться внешний экономический контур, российская экономика будет всё больше и больше предоставлена сама себе. Войны на сегодняшний момент, конечно, никакой не будет, на завтрашний — тоже никакой не будет. Вопрос в том, что именно и как именно может предпринять сейчас наша страна, когда Запад будет всё сильнее и сильнее ужесточать кольцо враждебности, которое вокруг России уже есть", — сказал политолог.
Власти Европы и США поступают подобным образом, поскольку если проявить лояльность по отношению к Москве, она может быстро стать более серьёзным конкурентом, добавил специалист. Также он подчеркнул, что Россия зависит от инфляции на Западе и торговли с ним, что "внушает определённые опасения".
"Россия постоянно играет и продолжает играть в линию на стратегическое терпение. Она постоянно говорила, что давайте мы будем нормально друг к другу относиться. Для Запада такая постановка вопроса является самым приятным "блюдом". Дело в том, что пока их увещевают, они считают, что противник слаб, и что можно на это не обращать внимания", — объяснил эксперт.
Ранее 30 декабря в Чёрном море прошли военные учения Украины и Франции. Целью тренировок стала отработка обеспечения безопасности в регионе и совершенствование слаженной работы экипажей кораблей по стандартам военно-политического блока НАТО. В мероприятии приняли участие:
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