Южная Корея продлила строгие ограничения из-за "омикрона"

Власти Южной Кореи продлили ещё на две недели усиленные меры по борьбе с коронавирусом и ограничения, в том числе и из-за распространения "омикрона", заявили министерстве здравоохранения страны.

Все противоэпидемиологические меры должны были закончиться 3 января, однако, власти продлили их до 16 числа.

"Решено продлить усиленные меры социального дистанцирования на две недели", — цитирует Минздрав страны РИА Новости.

Ужесточение мер предусматривает ограничение на большие компании, так "на посиделки" можно собираться не более чем вчетвером. Исключение составляют члены одной семьи. Кроме того, большая часть увеселительных заведений в стране закрыты после 10 вечера, а на входе требуют сертификат о вакцинации.

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