Корнейчук: власти Украины специально "провоцируют" отток населения

Владимир Зеленский и администрация президента "довольны" тем, что большое количество граждан уезжает за границу из-за низкого социального уровня жизни, заявил политический эксперт Дмитрий Корнийчук.

По его словам, действующий президент продолжил политику экс-лидера Незалежной Петра Порошенко.

"Действительно, люди живут уже беднее, потому что Зеленский полностью продолжил антисоциальную политику Порошенко. Люди понимают, что они ничего не могут сделать, потому что власть их непросто не слышит, а глубоко плевала на общество", — пояснил политический эксперт телеканалу "Наш".

Как отметил политолог, от "беспомощности" те, кто в состоянии начинают уезжать за рубеж. А те, кто остался, никак не могут изменить ситуацию в стране.

"Оппозиция ничего сделать не может, учитывая малый состав. Поэтому да, те, кто могут — уезжают, и власть это устраивает. Те, кто остаются, имеют ещё хуже положение без перспектив. Такие реалии. Бедных людей будут напичкать постоянными шоу по телевизору", — резюмировал Корнейчук.

Эксперт считает, что такое положение дел администрации президента "на руку" и "оставшимися" легче управлять.

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