На Украины заявили о новых санкциях против телеканалов

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о новых санкциях, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идёт об ограничительных мерах в отношении телеканалов.

"Что касается того, какие каналы будут следующие, это будет зависеть от того, какие ходатайства будут подавать те органы, которые имеют на это право. Как только они будут подаваться — СНБО будет реагировать", — сказал Данилов.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский уже вводил санкции против трёх компаний, которые владеют телеканалами. В их числе — "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.

Ранее Данилов вновь высказался по поводу "угрозы нападения России". Он сообщил, что российские войска в 200 километрах от границ Украины — это новость только для части западных стран. И хоть и "есть небольшие увеличение войск на границе, но оно не является для нас критичным". Помимо этого, Данилов назвал сообщения об угрозе нападения России психологической спецоперацией.

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