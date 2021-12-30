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Шаманы Перу очистили портреты Путина и Байдена листьями коки

Мир

Перуанские шаманы провели традиционный новогодний ритуал очищения над портретами мировых политиков. В преддверии 2022 года жители Перу "шаманили" над фотографиями президентов США, России и Украины.

Шаманы Перу очистили портреты Путина и Байдена листьями коки

Ритуал шаманов направлен на привлечение здоровья и удачи. Во время мистической процедуры шаманы посыпали портреты мировых лидеров листьями коки и поливали их священным напитком, сообщает издание "Страна".

В Перу шаманы каждый год проводят такой ритуал, в котором используют фотографии президентов США и России. На этот раз обряд был проведён и над портретом украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее якутский шаман Александр Габышев, который попал в заголовки мировых СМИ после того, как отправился в пеший поход через всю Россию, чтобы "изгнать из Кремля” президента РФ Владимира Путина, которого он называет "демоном", был помещён в психиатрическую лечебницу.

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Шаманы из Перу думают о России и о судьбах мира
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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