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Военные эксперты рассказали, какой будет Третья мировая война

Мир

Военные специалисты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой будет Третья мировая война.

Военные эксперты рассказали, какой будет Третья мировая война

По мнению экспертов, война великих держав обернётся битвой технологий. Многие страны мира, в частности Великобритания, уже существенно сокращают финансирование традиционных видов вооружений и вкладывают средства в развитие искусственного интеллекта, кибербезопасности и других IT-сфер.

Собеседники Daily Mail считают, что в случае мировой войны с участием США, России и Китая будут использоваться гиперзвуковые ракеты, которые развивают высокую скорость и пока не поддаются перехвату.

Если произойдёт масштабный вооружённый конфликт между ведущими государствами мира, то они попытаются лишить друг друга интернета и коммуникаций. Для достижения этих целей противоборствующие стороны будут уничтожать вражеские спутники и отрезать кабели связи, которые пролегают по дну морей. Всё это может сочетаться с массированной ракетной атакой, отметили эксперты.

Ранее сотрудник Министерства иностранных дел РФ Андрей Крутских заявил, что масштабный глобальный конфликт уже разгорается в киберпространстве.

"На самом деле в киберпространстве происходят полномасштабные военные действия. И вообще, СМИ правильно говорят, что это уже Третья мировая война", — сказал Крутских.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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