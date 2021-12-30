Военные специалисты рассказали британскому изданию Daily Mail, какой будет Третья мировая война.
По мнению экспертов, война великих держав обернётся битвой технологий. Многие страны мира, в частности Великобритания, уже существенно сокращают финансирование традиционных видов вооружений и вкладывают средства в развитие искусственного интеллекта, кибербезопасности и других IT-сфер.
Собеседники Daily Mail считают, что в случае мировой войны с участием США, России и Китая будут использоваться гиперзвуковые ракеты, которые развивают высокую скорость и пока не поддаются перехвату.
Если произойдёт масштабный вооружённый конфликт между ведущими государствами мира, то они попытаются лишить друг друга интернета и коммуникаций. Для достижения этих целей противоборствующие стороны будут уничтожать вражеские спутники и отрезать кабели связи, которые пролегают по дну морей. Всё это может сочетаться с массированной ракетной атакой, отметили эксперты.
Ранее сотрудник Министерства иностранных дел РФ Андрей Крутских заявил, что масштабный глобальный конфликт уже разгорается в киберпространстве.
"На самом деле в киберпространстве происходят полномасштабные военные действия. И вообще, СМИ правильно говорят, что это уже Третья мировая война", — сказал Крутских.
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