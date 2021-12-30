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Министр обороны Латвии: русские выдержат то, что мы позволить себе не можем

Мир

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс порассуждал об отношениях Европы и России. И в ходе своих размышлений о судьбах мира назвал жителей западных стран "поколением радиаторов".

Министр обороны Латвии: русские выдержат то, что мы позволить себе не можем

Начал господин Пабрикс с темы поставок энергоресурсов из России в Европу. Здесь всё было стандартно — это, дескать, инструмент "политики Кремля".

"Я думаю, что не нужно быть экспертом энергетики, чтобы понять, что, если Россия доставляет газ и является главным поставщиком для многих европейских стран, то понятно, что она может использовать это в своих интересах", — цитирует Артиса Пабрикса Rubaltic. ru.

Вывод оригинальностью не блещет: поскольку Москва, по мнению министра, "будет использовать любые средства для достижения своих целей", то западным лидерам нужно как можно скорее ликвидировать зависимость стран от российского газа. Политику из государства, где промышленных предприятий не то чтобы много, такие советы давать ничего не стоит.

Следом Артис Пабрикс решил порассуждать на тему стойкости жителей западных государств и России. И пришел к выводу, что россияне могут позволить себе то, что европейцы не в состоянии.

"Они свободно могут позволить себе то, что западное общество более себе позволить не может, ведь, как мне сказал один из военнослужащих: новое поколение у нас, в этом случае я говорю о странах Запада, — это поколение радиаторов", — заявил Пабрикс.

Министр объяснил, что под "поколением радиаторов" следует понимать людей, которым "нужно тепло, им нужна хорошая жизнь, а когда наступает кризис, их трудно получить".

Трудно сказать, что подвигло министра обороны Латвии на такие выводы. Но вообще оригинальные заявления он делает не первый раз.

Например, в сентябре этого года он заявил, что интеграция Белоруссии и России снижает способность стран Прибалтики быстро реагировать на "потенциальные угрозы". По мнению министра, российско-белорусский интеграционный процесс "это очень серьезная проблема, с которой Латвия считается уже давно и о чем предупреждала своих союзников".

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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