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Украина и Франция провели военные учения в Чёрном море

Мир

В Чёрном море прошли совместные военные учения кораблей ВМС Украины и Франции. Цель манёвров — поддержание безопасности в Черноморском регионе и совершенствование совместимости экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Украинский десантный корабль "Юрий Олефиренко" и французский фрегат "Auvergne" провели в северо-западной части Чёрного моря тренировку типа "PASSEX". Также в учениях принимал участие корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90, принадлежащий Франции.

Корабли отработали элементы тактического маневрирования. Акцент делался на слаженности действий экипажей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на вошедший в Чёрное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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