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МИД Британии угрожает России очередными "мощными скоординированными санкциями"

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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс предупредила Россию, что, если она предпримет попытку вторгнуться на Украину, то получит ответ в виде "жёстких скоординированных санкций". Свою позицию министр подробно описала в статье для "Европейской правды", о чём сообщает "Газета.ру".

МИД Британии угрожает России очередными "мощными скоординированными санкциями"

"Великобритания и другие члены НАТО ясно заявили, что любое дальнейшее военное вторжение в Украину будет чрезвычайной стратегической ошибкой. Мы мощно отреагируем на любой подобный шаг, в частности, введя скоординированные санкции, чтобы нанести серьёзный ущерб интересам и экономике России", — написала Трасс.

Глава МИД Британии добавила, что её ведомство внимательно наблюдает за тем, как "Россия пытается создать повод для потенциального конфликта".

Элизабет Трасс также назвала "лживыми обвинениями, не имеющими ничего общего с реальностью" заявления официальных лиц РФ о провокациях Запада. Министр уверила, что Россия проводит масштабную кампанию, призванную подорвать демократию и суверенитет соседних с ней демократических государств.

"Мы не воспринимаем российскую кампанию, направленную на подрыв её демократических соседей. Я говорила представителям российской власти, что они должны немедленно прекратить дестабилизационные действия, уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и вести переговоры всерьёз. Я продолжу оказывать давление на Россию для снижения напряжённости и прекращения её агрессивного поведения", — отметила Трасс.

Ранее глава МИД Британии заявила, что рада, что Россия готова начать проведение переговоров с представителями Запада в январе.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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