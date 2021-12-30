Погранкомитет Белоруссии: мигрантов с травмами нашли на границе

Польские силовики нанесли травмы мигрантам, которые пытались прорваться в Польшу. Пострадавших беженцев нашли на границе белорусские пограничники, у одного из них зафиксировали перелом большеберцовой кости со смещением.

О случившемся сообщил пограничный комитет Белоруссии. Мигрантам оказали необходимую медицинскую помощь, рассказали в ведомстве.

"Ночью 29 декабря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска "Песчатка" белорусские пограничники обнаружили двух граждан Сирии. Один из иностранцев не мог самостоятельно передвигаться из-за повреждения сустава. По словам беженцев, травмы были нанесены польскими силовиками при их вытеснении к границе с Белоруссией", — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы комитета.

Миграционный кризис обострился на пограничной территории Белоруссии в начале ноября. С тех пор беженцы совершали неоднократные попытки незаконно попасть в Польшу. Чтобы их остановить, польским пограничникам приходилось применять слезоточивый газ и водомёты.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что обстановка у границы накаляется: становится ещё более напряжённой и непредсказуемой.

В среду, 29 декабря, Погранстража Польши сообщила, что на границе произошёл тревожный инцидент: белорусские силовики произвели выстрелы.

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