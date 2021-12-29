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Путин заехал за Лукашенко перед их рабочей встречей

Мир

Российский лидер Владимир Путин заехал за президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед их рабочей встречей в Санкт-Петербурге.

Путин заехал за Лукашенко перед их рабочей встречей

Об этом сообщил telegram-канал "Пул первого", выложив фотографию, где главы двух стран идут навстречу друг другу. В среду, 29 декабря, лидеры поговорят о достижениях и перспективах белорусско-российских отношений.

"Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко", — говорится в публикации.

Во вторник, 28 декабря, белорусский президент приехал в Россию на саммит СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге. Главы государств-участников обсудили наиболее актуальные политические и социально-экономические проблемы.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия совместными усилиями смогут гораздо эффективнее противостоять санкциям со стороны Запада. По его мнению, для продуктивного взаимодействия уже есть необходимая основа — 28 союзных программ были утверждены Путиным и Лукашенко ещё в ноябре.

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Почему Лукашенко с Путиным, но не с Россией?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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