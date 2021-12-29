Путин заехал за Лукашенко перед их рабочей встречей

Российский лидер Владимир Путин заехал за президентом Белоруссии Александром Лукашенко перед их рабочей встречей в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщил telegram-канал "Пул первого", выложив фотографию, где главы двух стран идут навстречу друг другу. В среду, 29 декабря, лидеры поговорят о достижениях и перспективах белорусско-российских отношений.

"Перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко", — говорится в публикации.

Во вторник, 28 декабря, белорусский президент приехал в Россию на саммит СНГ, который проходил в Санкт-Петербурге. Главы государств-участников обсудили наиболее актуальные политические и социально-экономические проблемы.

Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия и Белоруссия совместными усилиями смогут гораздо эффективнее противостоять санкциям со стороны Запада. По его мнению, для продуктивного взаимодействия уже есть необходимая основа — 28 союзных программ были утверждены Путиным и Лукашенко ещё в ноябре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.