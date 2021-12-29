Прокуратура Украины направила в суд обвинение против Поклонской и Аксёнова

Прокуратурой Украины в суд были отправлены обвинительные акты, фигурантами которых стали посол РФ в республике Кабо-Верде Наталья Поклонская и глава Крыма Сергей Аксёнов. В украинском ведомстве пояснили, что Поклонскую и Аксёнова подозревают в госизмене.

"Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек", — уточняется в сообщении.

Согласно содержащейся в нём информации, помимо Поклонской и Аксёнова, в списке подозреваемых в госизмене числятся председатель госсовета Владимир Константинов и ещё пять чиновников.

По информации "Газеты.ру", ранее ходатайство прокурора о задержании Натальи Поклонской было удовлетворено апелляционным судом Киева. Посла РФ в Кабо-Верде подозревают в госизмене Украине. Поклонскую собираются задержать, после чего "привлечь для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Сама Поклонская призналась, что не понимает суть обвинений, выдвигаемых против неё украинской властью. Она добавила, что собирается продолжить свою работу в качестве дипломата даже в том случае, если она будет похищена и вывезена с Кабо-Верде "десантом Украины или спецназом США".

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