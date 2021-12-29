"Что мы там опять забыли?": немцы раскритиковали Берлин за военную помощь Литве

Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали новость о строительстве новых казарм для войск Североатлантического альянса в Литве, в котором участвует Германия.

Ранее стало известно, что в Литве около города Рукла будут возведены казармы для многонациональных войск НАТО. Финансовые издержки на реализацию проекта берут на себя Вильнюс и Берлином.

Пользователи напомнили, что в середине прошлого века Германия уже побывала в Прибалтике, где её оказали тёплый приём. Большинство комментаторов заявили о бессмысленности пребывания немецких военных на границе с Россией.

По словам пользователя с ником Achthorn, Россию не испугаешь "парой немецких солдат на русской границе". Юзер Ritual назвал ситуацию концентрацией войск и провокацией.

JM1956 написал, что Германия уже была в Прибалтике во время Второй мировой войны, и получила там поддержку местных сил.

"Но скажите ради всего святого: что мы там опять забыли?" — отметил он.

Sergej Wall сообщил, что не чувствует себя защищённым в ситуации, когда немецкие танки снова находятся неподалёку от границы РФ. Он считает, что было бы лучше, если бы немецкая армия оставалась в Германии, а деньги, потраченные на строительство новой казармы вблизи России, вложили в здравоохранение.

Ещё один читатель Die Zeit напомнил:

"Тот, кто забывает уроки истории, обречен на их повторение".

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