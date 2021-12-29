Погранстража Польши сообщила о выстрелах на границе Белоруссии

Белорусские силовики произвели выстрелы на польско-белорусской границе, сообщила Погранстража Польши.

Представитель ведомства Анна Михальская проинформировала, что на совместной границе Польши и Белоруссии произошёл тревожный инцидент.

"На белорусской стороне границы появился автомобиль тамошних силовиков, люди, ехавшие в нём, произвели два выстрела в воздух", — передаёт РИА Новости её слова.

Однако Михальская заметила, что впервые с лета за сутки не зафиксировано ни одной попытки силой прорваться через границу на территорию Польши.

Ранее в министерстве обороны Белоруссии заявили, что обстановка у границы накаляется: она становится ещё более напряжённой и непредсказуемой.

Миграционный кризис обострился на пограничной территории Белоруссии в начале ноября. С тех пор беженцы совершали неоднократные попытки незаконно попасть в Польшу. Чтобы их остановить польским пограничникам приходилось применять слезоточивый газ и водомёты.

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