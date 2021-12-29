Бундестаг: в правительстве Германии кризис из-за "Северного потока-2"

Немецкий депутат Штефан Котре считает, что в правительстве Германии происходит кризис. Это связано с противоречиями между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД страны Анналеной Бербок в вопросах с "Северным потоком-2".

Как пишут "Известия", Котре считает, что запуск "Северного потока-2" перевели в геополитическую проблему по идеологическим соображениям. Он сказал о том, что власти Германии портят партнёрство между Москвой и Берлином и мешают стабильности поставок энергоносителей в Европу.

"Остаётся надеяться, что канцлер Шольц, который, похоже, частично реалистичен в этом вопросе, сможет одержать верх над упрямыми, даже ребячащимися идеологами партии "Зелёных", — сказал Котре.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что вопрос о сертификации газопровода "Северный поток-2" является политическим.

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