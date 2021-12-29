На неутешительной ноте закрывает 2021 год правительство Литвы.
Как следует из социологического опроса, проведённого агентством Vilmorus, рейтинг власти в стране рухнул ниже фиксировавшегося ранее исторического минимума.
Об этом сообщает газета Lietuvos Rytas:
"Доля респондентов, которые говорят, что доверяют правительству, упала до 17,3% в декабре с 21% в ноябре, а "недоверяющих" выросла до 47,8% с 39,6%, — пишет издание. — Более низкий рейтинг любого правительства был зафиксирован только в 2009–2012 годах".
Социологи объясняют падение чередой внутриполитических ошибок и провалом антибелорусских санкций.
Но есть и "оптимистичные цифры":
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