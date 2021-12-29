Рейтинг литовского правительства внутри страны "пробил дно"

На неутешительной ноте закрывает 2021 год правительство Литвы.

Как следует из социологического опроса, проведённого агентством Vilmorus, рейтинг власти в стране рухнул ниже фиксировавшегося ранее исторического минимума.

Об этом сообщает газета Lietuvos Rytas:

"Доля респондентов, которые говорят, что доверяют правительству, упала до 17,3% в декабре с 21% в ноябре, а "недоверяющих" выросла до 47,8% с 39,6%, — пишет издание. — Более низкий рейтинг любого правительства был зафиксирован только в 2009–2012 годах".

Социологи объясняют падение чередой внутриполитических ошибок и провалом антибелорусских санкций.

Но есть и "оптимистичные цифры":

президент Гитанас Науседа всё ещё самый популярный политик в Литве несмотря на то, что его рейтинг одобрения тоже упал с 54,5% до 52,5%. А рейтинг неодобрения составил 27,2%, хотя ещё в ноябре был 25,2%.

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