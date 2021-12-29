Киев решил мобилизовать детей на случай "вторжения" России: "Лишь бы стреляли"

Украинский аналитик Александр Кочетков заявил, что Киеву нужны "все силы", чтобы противостоять России в случае войны. Он предложил по примеру женщин мобилизовать и детей.

Как подчеркнул аналитик, "неважно" кто пойдёт на войну, лишь бы "могли стрелять по врагам".

"И неважно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут", — цитирует статью аналитика в иностранных СМИ РИА Новости.

По мнению Кочеткова, женщины, подростки и "остальные" помогут увеличить численность украинской армии и дадут в таком случае "преимущество" над противником.

Ранее Pravda.Ru цитировала приказ Минобороны Незалежной о расширении списка профессий для женщин, которые подлежат воинскому учёту. Так, согласно сообщению украинского ведомства, в случае вооружённого конфликта мобилизованы будут менеджеры, музыканты и библиотекари.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.