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Киев решил мобилизовать детей на случай "вторжения" России: "Лишь бы стреляли"

Мир

Украинский аналитик Александр Кочетков заявил, что Киеву нужны "все силы", чтобы противостоять России в случае войны. Он предложил по примеру женщин мобилизовать и детей.

Киев решил мобилизовать детей на случай "вторжения" России: "Лишь бы стреляли"

Как подчеркнул аналитик, "неважно" кто пойдёт на войну, лишь бы "могли стрелять по врагам".

"И неважно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника. При массовой стрельбе сработает теория вероятностей, и пули со снарядами цель найдут", — цитирует статью аналитика в иностранных СМИ РИА Новости.

По мнению Кочеткова, женщины, подростки и "остальные" помогут увеличить численность украинской армии и дадут в таком случае "преимущество" над противником.

Ранее Pravda.Ru цитировала приказ Минобороны Незалежной о расширении списка профессий для женщин, которые подлежат воинскому учёту. Так, согласно сообщению украинского ведомства, в случае вооружённого конфликта мобилизованы будут менеджеры, музыканты и библиотекари.

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"Украина обречена на катастрофу"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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