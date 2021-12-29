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Порошенко обвинил Зеленского в пособничестве кражи госбюджета

Мир

Потери Украины составили больше 7 миллиардов долларов из-за несвоевременной закупки газа, заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. По словам лидера партии "Европейская солидарность", Владимир Зеленский "потворствует" кражам бюджетных денег.

Порошенко обвинил Зеленского в пособничестве кражи госбюджета

Как подчеркнул Порошенко, когда была возможность закупить голубое топливо дешевле, ни регулятор, ни правительство этого не сделали.

"В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 миллиарда долларов… На них надо было купить газ. Газ тогда стоил 100-200 долларов — в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих 2 миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский", — пояснил Порошенко в эфире "Пятого канала".

Кроме того, по словам лидера партии, глава "Нафтогаза" после этого озвучил, что регулятору необходимо пять миллиардов долларов, чтобы покрыть "разрыв". По мнению экс-главы Незалежной, все эти деньги ушли в карман чиновников, но президент ничего не сделал и "прикрыл" воров.

"Это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, — вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены", — обратился Порошенко к Зеленскому.

Ранее Pravda.Ru  писала о том, что экс-президент Украины обвинил действующего лидера в госизмене и финансировании терроризма

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