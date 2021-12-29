Порошенко обвинил Зеленского в пособничестве кражи госбюджета

Потери Украины составили больше 7 миллиардов долларов из-за несвоевременной закупки газа, заявил экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. По словам лидера партии "Европейская солидарность", Владимир Зеленский "потворствует" кражам бюджетных денег.

Как подчеркнул Порошенко, когда была возможность закупить голубое топливо дешевле, ни регулятор, ни правительство этого не сделали.

"В начале этой зимы у НАК "Нафтогаз" было более 2 миллиарда долларов… На них надо было купить газ. Газ тогда стоил 100-200 долларов — в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих 2 миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский", — пояснил Порошенко в эфире "Пятого канала".

Кроме того, по словам лидера партии, глава "Нафтогаза" после этого озвучил, что регулятору необходимо пять миллиардов долларов, чтобы покрыть "разрыв". По мнению экс-главы Незалежной, все эти деньги ушли в карман чиновников, но президент ничего не сделал и "прикрыл" воров.

"Это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, — вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены", — обратился Порошенко к Зеленскому.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что экс-президент Украины обвинил действующего лидера в госизмене и финансировании терроризма.

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