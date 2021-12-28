Украина готова к "варианту Б" в отношениях с Россией

Украинский посол в США Оксана Маркарова заявила, что у Украины и Запада есть два варианта развития отношений с Россией.

"Сейчас мы все: Украина, США, Запад — работаем над "вариантом А" — дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому также все активно готовятся", — сказала она в беседе с LB.ua.

Дипломат не уточнила, что означает "вариант Б". Когда журналист предположил, что речь может идти о подготовке к военному противостоянию, Маркарова не стала отрицать.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что расширение НАТО давно противоречит принципу, согласно которому свобода вступления в альянсы не должна быть за счёт безопасности других стран.

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