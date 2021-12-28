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Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией

Мир

Премьер Белоруссии Роман Головченко допустил возможность введения единой валюты с Россией, если это окажется выгодно для обоих государств и будут созданы необходимые условия.

Премьер Белоруссии Головченко допустил введение единой валюты с Россией

"Если это будет сделано (созданы условия — Ред.) — возможно тогда будет обсуждаться и вопрос о единой валюте. Если это будет признано выгодным для обоих государств", — цитирует Головченко РИА Новости.

Премьер отметил, что для такого решения должны созреть условия. Однако сначала необходимо выстроить единое экономическое пространство и законодательство, а потом уже обсуждать вопрос о единой валюте в Союзном государстве.

В начале ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко и российский лидер Владимир Путин подписали декрет Союзного государства и утвердили 28 союзных программ. По словам белорусского президента, союзное государство с Россией — "приоритет приоритетов". В ближайшие годы будут утверждены документы, которые направлены на расширение сотрудничества, в том числе в военной области, отметил Путин.

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