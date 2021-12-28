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Германский дипломат: Лукашенко мог вырваться из "объятий России"

Мир

Германский дипломат Кристоф Хойсген, который в скором времени возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, рассказал, как президент Белоруссии упустил возможность "вырвать" свою страну из "российских объятий".

Германский дипломат: Лукашенко мог вырваться из "объятий России"

По словам Хойсгена, такой шанс у Александра Лукашенко был, но он его упустил. При этом, считает германский дипломат, Германия и Европа сделали всё для того, чтобы помочь Белоруссии на этом, так сказать, пути.

"Германия и Европа сделали всё, например, в рамках так называемого "Восточного партнёрства", чтобы дать Белоруссии возможность реформировать государство, приблизить страну к мировой экономике и высвободить её из российских объятий. Но он боялся, что либерализация и демократизация его страны может нанести ему личный политический ущерб. Вот почему он стал полностью экономически и политически зависимым от России", — сказал он.

В то же время, отметил Кристоф Хойсген, "Украина пошла по другому пути". Очевидно, будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности полагает, что разрыв отношений с Россией соседних с ней государств является для них безусловным благом.

К слову, о "Восточном партнёрстве", про которое говорил Кристоф Хойсген. Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов 28 декабря подтвердил, что в России отношение к "Восточному партнёрству" критическое. В эту организацию, напомним, входят Белоруссия, Украина, Армения, Азербайджан, Молдавия и Грузия. Белоруссия в последнее время в работе "Восточного партнёрства" участия не принимает.

По словам Чижова, в России видят в этом попытку Евросоюза привязать к себе плотнее страны — бывшие республики Советского Союза выборочно. Но участие в "Восточном партнёрстве" не даёт им никаких гарантий членства в ЕС, это понятно.

"Напомню, когда "Восточное партнёрство" появилось на свет, это был 2009 год. Тогда мы, естественно, стали задавать вопросы, и нам ответили, что это не против вас, не против кого-либо, что это просто использование того авторитета и возможностей ЕС для удовлетворения потребностей фокусных стран, и вообще будут проекты, открытые для третьих стран, так что, пожалуйста, если хотите, подключайтесь. Мы сказали: "Хорошо, пришлите нам список проектов, мы посмотрим". Но вот прошло с 2009 года 12 лет, ни об одном проекте мы даже не слышали"", — сказал Владимир Чижов.

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Есть ли будущее у "Восточного партнерства"?
Автор: Олег Артюков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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