На Украине Зеленского обвинили в госизмене и финансировании терроризма

Депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" направили в Госбюро расследований (ГБР), офисе генпрокурора и Службе безопасности (СБУ) заявления о государственной измене и финансировании терроризма украинским президентом Владимиром Зеленским и его окружением.

По словам сопредседателя фракции политической силы в Раде Ирины Геращенко, указанные ведомства зарегистрировали заявления.

Партия Порошенко обвиняет Зеленского в энергетическом кризисе, при котором Украина вернулась к закупкам электроэнергии и угля из России и Белоруссии. После того как Зеленский стал президентом, украинские ТЭС стали снабжаться российским и донбасским углём.

Глава государства разрушил "энергетическую независимость Украины в сфере тепло- и электроснабжения" и "сделал страну крайне зависимой от агрессора — Российской Федерации — и ныне недружественной Республики Беларусь", говорится в сообщении пресс-службы партии, которое цитирует РИА Новости.

За время президентства Зеленского страна потратила четыре миллиарда долларов на покупку угля и электроэнергии из России и Белоруссии, отметили в партии "Европейская солидарность". Там считают, что действия президента Украины можно расценить, как "госизмена" и "финансирование терроризма", за что предусмотрена уголовная ответственность.

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