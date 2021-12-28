В Совфеде призвали Кулебу не вмешиваться в отношения РФ с США и НАТО

Главе МИД Украины Дмитрию Кулебе не стоит вмешиваться во взаимоотношения РФ с США и НАТО, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в связи с высказыванием министра о неприемлемости для Вашингтона и альянса предоставления гарантий безопасности, которых требует Москва.

"Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО", — цитирует комментарий сенатора RT.

Джабаров рекомендовал Кулебе заняться касающимися Украины вопросами, не вмешиваясь в отношения между РФ, НАТО и США.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Вашингтон и альянс не согласятся предоставить РФ гарантии безопасности.

"Не верю в то, что США или НАТО согласятся с требованием России остановить расширение на восток или откатятся из стран центральной Европы", — цитирует Кулебу ТАСС.

По словам украинского министра, принятие требований РФ Вашингтоном и альянсом стало бы для них "самым большим унижением".

Российское министерство иностранных дел передало американской стороне проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов НАТО 15 декабря. Позже, 17 декабря, эти документы были опубликованы МИД РФ.

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