США и Европа могут заключить с Россией соглашение по безопасности в 2022 году, что было бы для Запада хорошим выходом из сложившейся ситуации, считает эксперт Дмитрий Дробницкий.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что 10 января пройдут переговоры по безопасности между Россией и США.
А 12 января пройдут переговоры в формате Россия-НАТО, сообщил AFP представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности США. То же агентство информировало, что 13 января состоятся переговоры между Россией и представителями ОБСЕ.
Как сказал Pravda. Ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, российская сторона согласилась с тем, что можно вести консультации на трёх треках, но это только начало процесса, и не предполагается что-либо подписывать.
Суть дела в том, пояснил эксперт, что Россия продекларировала свою сферу влияния, в которую никого пускать не будет, потому что это связано с жизнями, с безопасностью. И теперь вопрос к западным визави — захотят ли они оформить это договоренностями.
"России этот договор нужен в том смысле, что у России не будет тогда необходимости делать что-то явочным порядком. Это абсолютно ясный месседж, что соответствующая сфера безопасности и сфера влияния уже обрисована, теперь мяч действительно на стороне Запада: захочет ли он принимать результаты наших действий де-факто или попытается соглашением отделаться в данной ситуации", — сказал американист.
По его словам, соглашение стало бы в определенной степени "спасением лица" для НАТО, поэтому все вдруг и захотели поговорить, "и Йенс Столтенберг в совете Россия-НАТО захотел, и Вашингтон готов идти на контакт, и европейцы засуетились".
Первый вариант — принятие "де-факто", считает американист, для Запада не очень хорош, а заключить какое-то соглашение в 2022 году — не слишком рано, но и не слишком поздно — для него было бы хорошим выходом из сложившейся ситуации.
В ином случае, Россия явочным порядком обеспечит себе безопасность, повторил Дмитрий Дробницкий.
"В этом смысле всё уже решено. Вопрос только в том, каким образом это будет оформлено. Это вопрос оформления. Пусть дипломаты и поработают", — уточнил эксперт.
Ранее министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
Согласно проекту, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.
В проекте также сказано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
Россия заявляет, что Москва не стремится к вооруженному конфликту с Украиной, но "имеет все возможности для обеспечения полного военного и технического ответа на любые провокации, которые могут разворачиваться вокруг нас".
В случае продолжения явно агрессивной политики наших западных коллег, мы примем адекватные военно-технические меры и жестко ответим на недружественные шаги", - сказал Путин на совещании Минобороны.
"И, хочу подчеркнуть, у нас есть на это полное право, мы имеем полное право предпринимать действия, направленные на обеспечение безопасности и суверенитета России", добавил он.
Читайте по теме: Путин не просто зол, он в ярости. Что сказал президент о Западе и Украине
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.