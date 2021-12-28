Выбор невелик: американист объяснил варианты для США в переговорах с РФ

США и Европа могут заключить с Россией соглашение по безопасности в 2022 году, что было бы для Запада хорошим выходом из сложившейся ситуации, считает эксперт Дмитрий Дробницкий.

Переговоры Россия-Запад намечены в трёх форматах

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что 10 января пройдут переговоры по безопасности между Россией и США.

А 12 января пройдут переговоры в формате Россия-НАТО, сообщил AFP представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности США. То же агентство информировало, что 13 января состоятся переговоры между Россией и представителями ОБСЕ.

Россия проявила добрую волю

Как сказал Pravda. Ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий, российская сторона согласилась с тем, что можно вести консультации на трёх треках, но это только начало процесса, и не предполагается что-либо подписывать.

Суть дела в том, пояснил эксперт, что Россия продекларировала свою сферу влияния, в которую никого пускать не будет, потому что это связано с жизнями, с безопасностью. И теперь вопрос к западным визави — захотят ли они оформить это договоренностями.

"России этот договор нужен в том смысле, что у России не будет тогда необходимости делать что-то явочным порядком. Это абсолютно ясный месседж, что соответствующая сфера безопасности и сфера влияния уже обрисована, теперь мяч действительно на стороне Запада: захочет ли он принимать результаты наших действий де-факто или попытается соглашением отделаться в данной ситуации", — сказал американист.

Два варианта для США: соглашение с Россией или принятие её решения "де-факто"

По его словам, соглашение стало бы в определенной степени "спасением лица" для НАТО, поэтому все вдруг и захотели поговорить, "и Йенс Столтенберг в совете Россия-НАТО захотел, и Вашингтон готов идти на контакт, и европейцы засуетились".

Первый вариант — принятие "де-факто", считает американист, для Запада не очень хорош, а заключить какое-то соглашение в 2022 году — не слишком рано, но и не слишком поздно — для него было бы хорошим выходом из сложившейся ситуации.

В ином случае, Россия явочным порядком обеспечит себе безопасность, повторил Дмитрий Дробницкий.

"В этом смысле всё уже решено. Вопрос только в том, каким образом это будет оформлено. Это вопрос оформления. Пусть дипломаты и поработают", — уточнил эксперт.

Каким будет явочное действие России

Ранее министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Согласно проекту, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

В проекте также сказано, что НАТО обязуется исключить присоединение Украины к альянсу. Также блок должен отказаться от ведения военной деятельности на Украине, в государствах Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Россия заявляет, что Москва не стремится к вооруженному конфликту с Украиной, но "имеет все возможности для обеспечения полного военного и технического ответа на любые провокации, которые могут разворачиваться вокруг нас".

В случае продолжения явно агрессивной политики наших западных коллег, мы примем адекватные военно-технические меры и жестко ответим на недружественные шаги", - сказал Путин на совещании Минобороны.

"И, хочу подчеркнуть, у нас есть на это полное право, мы имеем полное право предпринимать действия, направленные на обеспечение безопасности и суверенитета России", добавил он.

Читайте по теме: Путин не просто зол, он в ярости. Что сказал президент о Западе и Украине