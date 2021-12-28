Кулеба рассказал о главных партнёрах Украины: США и Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, чем отличаются взаимоотношения Украины с Китаем и США.

Он отметил, что для украинской стороны КНР, в первую очередь, является торговым партнёром, однако между странами существуют политические разногласия. США остаётся для Украины главным партнёром по безопасности, добавил министр.

"Мы понимаем, что партнёром по безопасности Украины номер один является США. И у нас нет намерений отдавать Китаю что-либо, что стратегически может негативно повлиять на безопасность Украины", — передаёт РИА Новости слова Кулебы.

Ранее на Украине заявили, что США недостаточно поддерживают украинскую сторону в отношениях с Россией. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Я в целом недоволен уровнем поддержки. Я считаю, что Соединённые Штаты очень осторожны в своём подходе", - высказался он.

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